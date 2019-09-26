Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen şahıs İzmir'de bulundu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden gencin ölümü sonrası yakınlarına "Sürekli rüyalarıma giriyor" diyen ve nehre atladığı iddia edilen ağabeyi İzmir'de bulundu.

Diyarbakır'da 3 ay önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Muhammed Özcan'ın cansız bedeni 4 gün sonra bulunmuştu. Yapılan otopsinin ardından Özcan, ailesi tarafından toprağa verilmişti. Muhammed Özcan'ın evli ve 1 çocuk babası olan ağabeyi R.Ö. (29), iddiaya göre bu sürede çevresine kardeşinin sürekli rüyasına girdiğini anlattı. Kardeşinin ölümünden sonra psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen R.Ö.'den önceki akşam saatlerinden beri haber alamayan ailesi, arama çalışmaları sonrası ona ait arabayı kardeşinin cansız bedeninin çıkarıldığı yerde buldu. Ayak izlerini takip eden aile, R.Ö.'nün nehre atlamış olma ihtimali nedeniyle durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerine bildirdi. Bölgede 2 gündür arama çalışması yapan ekipler herhangi bir bulguya rastlamazken, güvenlik güçleri yaptığı araştırmada R.Ö.'nün aracını Dicle Nehri kıyısına çekerek, suya atladığı süsü verdiği bulgusuna ulaştı. R.Ö., akşam saatlerinde İzmir Havalimanı'nda yakalandı.

R.Ö.'nün neden böyle bir şey yaptığı araştırılırken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.