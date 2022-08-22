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Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde kayboldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu.


Edinilen bilgilere göre, Alipaşa Mahallesi'nde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki Ahmet D, bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun suda kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 2 araç, 1 bot ve 5 kişiden oluşan AFAD ekipleri, AFAD dalgıç ekipleri, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. AFAD arama kurtarma ekipleri hem kıyıda hem de su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

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