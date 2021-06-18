Dicle pompa istasyonundaki arıza kısa sürede onarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğüne ait kentin su ihtiyacının karşılandığı Dicle Barajı ana pompa istasyonunda arıza meydana geldi. DİSKİ bünyesinde bulundurduğu teknolojik araç ve teknik personel sayesinde Dicle Barajı ana pompa istasyonunda devirli pompada meydana gelen arızaya müdahale etti. Ekipler, arızayı kısa sürede gidererek kent su kesintisi yaşanmasının önüne geçti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ekiplerin yaptığı çalışmayı başından itibaren takip etti. Bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirten Tutşi, arızanın çözüm işleminin normalde uzun sürdüğünü, ekiplerin özverili çalışmasıyla sorunun kısa sürede çözüldüğünü ifade etti.