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Dicle Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan kelebek çocuklara destek

Dicle Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri, kelebek hastası çocukları ziyaret ederek etkinlik gerçekleştirdi.


Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne gelen Dicle Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri, burada kelebek çocuklarla bir arala geldi. Kelebek hastası çocukların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi için gerçekleştirilen etkinlikte kelebek çocukların el becerilerinin de geliştirilmesi amaçlandı.


Konu ile ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Dicle Toplum Gönüllüleri Vakfı üyelerinin her ay derneklerini ziyaret edip kelebek hastası çocuklarla bir araya geldiğini söyledi. Çalışır, “Biz özellikle kelebek hastası çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını arttırıcı etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Çocuklarımızın yüksek morale ihtiyacı var. Dicle Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeleri de bizi bu konuda yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerde hem çocuklarımız moral depoluyor hem de el becerileri geliştiriliyor. Kendilerine bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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