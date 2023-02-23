Dicle Üniversitesi hastanelerine az hasarlı ve hasarsız sonucu çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi hastaneleri az hasarlı ve hasarsız sonucu çıktığı bildirildi.

Dicle Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, deprem anından hemen sonra hastanenin teknik personellerinin durum tespiti yapma çalışmaları başlatılmış ve ayrıca rektörlüğün Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı, üniversitenin mühendislik fakültesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü düzeyinde gerekli girişimler yapıldığı ve yapılan tespit çalışmaları hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Hasar tespit çalışmaları süresince uzman kişilerden oluşan farklı ekipler tarafından hastane binalarında detaylı incelemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Hiçbir uzman kişi, ekip, birim veya kurum tarafından hastane binalarımız ile ilgili tarafımıza olumsuz bir bilgi veya rapor sunulmamıştır. Son olarak rektörlüğümüz tarafından 23 Şubat tarihinde hastane binalarımızın 'Hasar Tespit Durumları' 23.02.2023 tarih ve 453228 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Bahse konu olan bu yazının ekinde bulunan 'Hasar Tespit Sonuçları Listesi'ndeki hastane binalarımız ile ilgili bilgiler aşağıda listelenmiştir. Dicle Üniversitesi tıp fakültesi dekanlığı az hasarlı, çocuk hastanesi az hasarlı, onkoloji hastanesi az hasarlı, kardiyoloji hastanesi az hasarsız, acil ve travmatoloji hastanesi hasarsız, tıp fakültesi araştırma hastanesi az hasarlı” ifadelerine yer verildi.