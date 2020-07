Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakıldı

Dr. Talip Gül, 2019 yılı istatistiklerini açıkladı. Gül, hastanelerinde 207 bin ameliyat yapılarak, 1 milyon 45 bin hasta bakıldığını söyledi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakarken, Sağlık Turizm Belgesi çerçevesinde yurt dışından gelen 71 hastayı ameliyat yaparak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Son 4 yılda hastanede dokunmadık alan kalmadığını aktaran Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yeni açılan alanları da açıkladı. Rektör Prof. Dr. Gül, “2019 yılı içersin de hastanemizde total ameliyat sayısı 207 bin, 1 milyon 45 bin hasta bakılmış. Çok korkunç bir rakam, 2018 yılı içersinde ise 202 bin ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların hemen hemen hepsi, çevre illerde hastane ve doktorların yapamadığı ameliyatlar. Çünkü biz son noktayız, bu bölgedeki şehirlerden Mardin, Batman, Siirt dahil olmak üzere kimsenin yapamadığı en zor ameliyatlar bize geliyor. Son nokta biziz, 207 bin ameliyatın yapılması çok önemli bir rakam. Bu hastane böyle hizmet veriyor" dedi.

"Çevre ülkelerden de hasta geliyor"

Rektör Prof. Dr. Talip Gül, çevre ülkelerden de hasta geldiğini söyledi. Gül, "Sağlık Turizm Belgesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 71 hasta ameliyat oldu. Bunlarda çok önemli ameliyatlar, çevre ülkelerde yapılamayan ameliyat. Bize özellikle yanık vakaları çok geliyor, bölgede bizden başka kimsede yanık ünitesi yok. 4 yıl içerisinde hastanede dokunmadığımız alan kalmadı. Hastanenin bilgi sistemini değiştirdik, buraya gelen her hasta bilgi sistemine kaydediliyor, bu bilgiler 200 yıl devam edecek. Bu sistemi onkoloji hastanesi altına kurduk, yedeğini de kardiyoloji hastanesi altına kurduk. Herhangi bir suikast, kaza, deprem, yangın olur diye yedeği de sürekli saklanıyor. Tüp bebek merkezini açtık, mayısta hasta kabulü alacaktık, koronadan dolayı sarktı. Böbrek transplantasyon merkezimiz var, böbrek nakli yapılıyor. Morgdan tutunda mutfağına kadar yapılmadık alan kalmadı. 8 odalı mahkum koğuşumuz var, mahkumlarda vatandaşımız. Her odaları ayrı içersin de televizyon, buz dolabı, banyosu gibi her şeyi var. Diyabet okulunu açtık, eski mutfak çok kötüydü onu baştan sona değiştirdik. Fareler, böcekler cirit atıyordu tamamen yeniledik. Hastanede dokunmadığımız alan kalmadı, çok şükür bunların hepsi bu bölgedeki hastaların ve insanların hizmetine sunulmuştur” dedi.