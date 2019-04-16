Dicle Üniversitesi, hentbolda Süper Lig yolunda

Antrenör Murat işçi yönetiminde hentbol branşında büyük bir atılım başlatan Dicle Üniversitesi, Isparta'da düzenlenen Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig müsabakalarında, tüm rakiplerini geride bırakarak, Süper Lige terfi müsabakalarına katılmayı başardı. Diyarbakır temsilci, Milli Takım ve Süper Lig tecrübesi bulunan sporcuların bulunduğu Çukurova, Ege ve Süleyman Demirel Üniversitelerini yenerek, 1-5 Mayıs tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Süper Lige terfi müsabakalarına katılma hakkı elde etti. 9 yıl sonra gelen bu başarı Dicle Üniversitesinde büyük bir sevinç yaşattı. Dicle Üniversitesi Hentbol Takımının başarılı antrenörü Murat İşçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, adım adım zafere koştuklarını söyledi. İşçi, Isparta'da Türkiye'nin en iyi sporcuları ve ekipleriyle karşılaştıklarını ve bu rakipleri yenerek, Süper Lige terfi müsabakalarına katılma hakkını elde ettiklerini belirtti.

3 yılda, ardı ardına gelen başarı

İşçi, zor ve meşakkatli geçen sürecin ardından, en büyük hedeflerine ulaştıklarını kaydederek, "Son 3 yıl içerisinde 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluğu yaşadık. Son olarak gecen yıl 35 üniversite arasından Türkiye 4. olarak Dicle Üniversitesinin ismini hentbol camiasına duyurduk. Bu yıl da başarımıza bir yenisini daha ekledik. Isparta'da düzenlenen Üniversitelerarası Hentbol 1. Lig müsabakalarında, çok güçlü rakiplerle karşılaştık. Kadrolarında milli takım ve Süper Lig tecrübesi bulunan sporcuların olduğu Çukurova, Ege ve Süleyman Demirel Üniversitelerini yendi. Hiç kimsenin beklemediği bu galibiyetlerle, 1-5 Mayıs tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek olan Üniversitelerarası Süper Lige terfi müsabakalarına katılma hakkı elde ettik. Süper lige terfi müsabakalarına katılmamız, son yılların en büyük başarısı oldu. 9 yıl sonra gelen bu başarı hem bizim hem de üniversitemiz açısında büyük bir başarıdır” dedi.

Rektör Talip Gül'e teşekkür

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan İşçi, “Buralara kolay ve tesadüfü olarak gelmedik. Disiplinli ve çok çalışmakla bu başarıya ulaştık. Sporcularımı özellikle özverilerinden dolayı kutluyorum. Derslerinden geri kalmalarına rağmen, Dicle Üniversitemiz adına fedakarlıkta bulunan sporcularıma şükranlarda bulunuyorum. Bize her türlü desteği veren Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül başta olmak üzere, tüm yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İşçi, hedeflerinin Süper Lig terfi maçlarında başarılı olup, Süper Lige yükselmek olduğunu sözlerine ekledi.