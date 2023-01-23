İhlas Haber Ajansı

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Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile toplu taşıma araçları şoförlerine “iletişim, beden dili, öfke kontrolü ve kriz yönetimine yönelik eğitim” projesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.


Söz konusu protokol, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi tarafından imzalandı.


Gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görev yapan otobüs, dolmuş ve taksi şoförlerine, görevlerini yaparken vatandaşla iletişim esnasında kullanacakları etkili iletişim teknikleri ve öfke yönetimi eğitimi verileceği belirtildi.

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