Dicle Üniversitesi kadın voleybol takımı namağlup şampiyon

Dicle Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Malatya İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Turnuvası'nda namağlup şampiyon oldu.

Turnuvaya Kadın Voleybol Takımı olarak katılan Dicle Üniversitesi, oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon olup 2. Lig'den, 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Turnuvanın kadınlar kategorisinde şampiyon takımı olan Dicle Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı'nın antrenörü Araştırma Görevlisi Dr. Ercan Tizar, “Her şeyden önce ilimizi ve üniversitemizi bu şekilde temsil etme fırsatını bizlere sağlayan başta rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile spordan sorumlu rektör yardımcımız Prof. Dr. Ezeli Azarkan'a ve bizlere bu turnuvada yer almamız adına destek veren SKS Daire Başkanlığımıza teşekkür ederiz” dedi.