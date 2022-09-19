Dicle Üniversitesi kurduğu stantlarla yeni öğrencilerini karşıladı

Dicle Üniversitesi tarafından yeni üniversite öğrencilerini karşılamak amacıyla otogar, havalimanı ve şehir merkezine karşılama stantları kuruldu. Gün boyu hizmet veren stantlarda personeller, şehre yeni gelen öğrencileri karşıladı.

Karşılama alanlarına gelen öğrencilere üniversite ile ilgili bilgilendirme, rehberlik, konaklama yerlerine yönlendirme ve ihtiyaç duydukları destek verildi. Yeni üniversiteli öğrencilere araçlar ile üniversiteye ve yurtlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.