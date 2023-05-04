Dicle Üniversitesi personeline afet eğitimi verildi

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç talimatıyla başlatılan afet eğitim seferberliği, Genel Sekreter Yardımcısı Haci Yılmaz koordinasyonunda Diyarbakır AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Dicle Üniversitesi personelinin gönüllü katılımı ile afet farkındalık eğitimi, arama kurtarma ekipman tanıtımı, hafif arama kurtarma ekipmanları tanıtımı, KBRN farkındalık eğitimi, dağda arama kurtarma eğitimi ve yangın farkındalık eğitimi şeklinde Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde verildi. İlk etapta eğitime Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) gönüllüleri katılmış olup, ilerleyen zamanlarda, bu eğitimlerin kademeli bir şekilde tüm personeli kapsayacak şekilde devam ettirilmesinin planlandığı belirtildi. Eğitim açılış konuşmasında Genel Sekreter Yardımcısı Haci Yılmaz, 15 kişilik AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü eğitmenlerinin tam kadro olarak katılım sağladıkları eğitimlerin çok verimli geçtiğini, bundan böyle AFAD gönüllüleri olarak il müdürlüğü ile daha çok iletişim ve çalışma içerisinde olacaklarını belirterek AFAD eğitmenlerine ve katılımcılara teşekkür etti.