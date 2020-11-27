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Dicle Üniversitesi rektörlük koşusunun 4.'sü gerçekleşti

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Dicle Üniversitesi adına düzenlenen 4.

Dicle Üniversitesi Rektörlük Koşusu Diyarbakır Hipodromu'nda gerçekleşti.


Koşuya dördü yaşlı Arap atı, toplam 10 at katıldı. Yarış bin 700 metre kum pistte koşuldu. Yarışı baştan sona önde götüren Metin Arslan'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu Yutangirdap isimli at, jokeyi Mehmet Doğan ile galip geldi. Abdülkadir Gürgöze antrenörlüğündeki safkan at böylece 14. startında 6. galibiyetini elde etti. Bu yıl pandemiden dolayı kupa töreni düzenlenmediği bildirildi.

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