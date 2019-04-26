Dicle Üniversitesinde ‘1. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu' gerçekleşti

Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu düzenlendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda "Medyanın Rolü, Beslenme İlkeleri, Kanatlı Eti, Yumurta, Süt ve Süt Ürünleri" alt başlıklarının tartışılacağı sempozyuma Dicle Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu ve Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, YÖK ve TÜBA asli üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Ketani, kurum müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşması yapan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, gıda ve sağlıklı beslenme ile ilgili konuların uzmanlar tarafından ele alınacağını ve bu konularda ortaya konulan fikirlerin daha sonra raporlaştırılarak komuoyuna basılı olarak da takdim edileceğini söyledi. Acar, “Bilindiği gibi beslenme çok önemli bir mesele, bir taraftan dünyada bir kısım insanlar geniş olarak bakıldığı zaman açlıkla mücadele ederken, diğer taraftan maalesef bir açıdan bakıldığı zaman, bizim ülkemizde ve bir kısım ülkelerde ise obezite diye ifade edilen şişmanlık, fazla kiloluk sorunu ortaya çıkmakta. Dolayısıyla burada özellikle sağlıkla gıda ve sağlıklı beslenme nasıldır, ne olmalıdı, bu konuda neler yapılmalıdır, hangi kurumlar tarafından neler yapılmalıdır, bu konudaki sorunlar ve bunların alternatif çözümleri konusunda uzman hocalarımız tarafından burada görüşlerini ifade edecekler. Umuyorum ki bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak rapor hem karar verici hükümet yetkililerine hem de diğer ilgili meslek kuruluşlarına ve diğer tüm paydaşlara kararlarında eylemlerinde yardımcı olacaktır. Şunu söyleyeyim Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten güzel bir iş birliği içerinde bunu gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir şekilde karşılandık, ben daha önce gelmiştim ama baya gelişmiş Diyarbakır hem de Dicle Üniversitemiz. İnşallah etkinliklerimiz böyle üniversitelerimizle iş birliği içerisinde devam edecek. Ben burada bizim çalışma grubu üyelerimize, katkı sağlayan bilim insanlarına, Dicle Üniversitemizin yöneticilerine ve mensuplarına, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın toplum sağlığımız açısından önemli bir konu olan gıda ve sağlıklı beslenme hususunda ülkemizin ve halkımızın daha iyi durumlara gelmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.” dedi.

Sempozyum, gerçekleşecek oturumların ardından Genel Değerlendirme Toplantısı ve 27 Nisan günü gerçekleşecek olan sosyal programın ardından sona erecek.