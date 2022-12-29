Dicle Üniversitesinde 1993'teki bombalı saldırının izleri yemekhane tezgahında

Diyarbakır'da 1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydana gelen iki bombalı saldırıda yaklaşık 23 kişi yaralandı. Saldırıdan yaralı kurtulan yemekhane personeli o anları anlatırken, yemekhane tezgahı patlamanın izlerini taşıyor.

Olay, 29 Aralık 1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydanda geldi. Dönemin siyasi kavgaları nedeniyle yemekhane içerisindeki lavabo ve başka bir noktada yerleştirilen bombalar patlatıldı. Bombalı eylemde can kaybı yaşanmazken yaklaşık memur ve öğrenciler ile birlikte 23 kişi yaralandı. Patlamadan yaralanan dönemin yemekhane görevlisi 54 yaşındaki Yılmaz Pılgız, o anları anlatırken, yemekhanede yemek tezgahında hala izlerinin varlığını gösterdi.

Olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan mağdurlardan Yılmaz Pılğız, 29 Aralık 1993'te yemek personeli olduğunu hatırlattı. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının yemekhane personeli olduğunu hatırlatan Pılğız, “93'te çekiliş olduğundan dolayı yemek için memurları buraya çektiler. Onlar da buraya gelince öğrenciler ve memurlar iç içe gelince kalabalık oldu. O esnada lavaboda bir bomba patladı. Parça tesirli bomba patladı. Çöp kutuları da çelikti, patlayınca ateş olup üstümüze geldi. Hem lavabonun, hem de salonun temizlik sorumlusuydum. Patlayınca iki öğrenci yerdeydi” dedi.

“O telaşla vücudumuzun içinde parça bile bıraktılar”

Öğrencileri kaldırıp ambulansa gönderdiklerini, salona giriş yaptık sonra bir tane daha bombanın patladığını aktaran Pılğız, “O esnada bende yaralandım. Yaralı olduğumu fark etmedim. Amirler ve yetkiler geldi. Bizi acile götürdüler. O telaşla vücudumuzun içinde parça bile bıraktılar. Parçayı çıkartmadan bizi eve gönderdiler. Kimin bombayı bıraktığını bilmiyoruz. Personelin çoğu yaralandı, çoğu mağdur oldu. Karşımdaki barakalar meslek yüksek okuluydu. Her gün sağ-sol kavgası çıkardı. Bugün ise hava güzel, dünya güzel. O zaman olaylar çok vardı” şeklinde konuştu.

“93'ten şimdiye kadar dünya güllük gülistanlık” diyen Pılğız, “Bugün kavga yok, bir şey yapan yok. Ayağımda şarapnel parçası var. Kasığımda hala içinde parça var. Geçen MR çekmeye gittim, çekemediler. Niye dedim? ‘Kasığında parça var' dediler. Buraya her geldiğimizde anılarım tazeleniyor. Şu anda yemek dağıtılan reyonda şarapnel parçalarının izleri var. Canı alacak kişi Allah'tır, insan; insanı niye öldürsün. Ne uğruna” ifadelerini kullandı.