Dicle Üniversitesinde çevre kirliliğine karşı farkındalık

Dicle Üniversitesi Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü "En Temiz Kampüs" sloganı ile başlatmış olduğu çalışmalarına devam ediyor.

Günlük 75 bin kişinin uğrak yeri olan üniversite yerleşkesinde evsel atıklar ve çöpler çevre kirliliğine sebebiyet verirken, öğrenci, personel, hasta ve hasta yakınları temizlik yaparak farkındalık oluşturuyor.

Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü yetkileri tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin yerleşkesinde her gelen vatandaş bir çöp atsa bu 75 bin çöp demektir. Gelen misafirlerimizin ve personelimizin bu konuda duyarlılık göstermesinin önemi çevre için gerekli. Unutulmamalıdır ki doğa kirlendiği zaman faturası gelecek nesillere çok ağır olur. 'En Temiz Kampüs' sloganı ile yürüttüğümüz bu çalışmaya personel, öğrenci ve misafirlerinizin çağrımıza karşılık vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu çalışma ile çevre kirliliğine karşı bir farkındalık oluşturulması ve kampüsün temizlik düzeyinin önemli derecede iyileştirilmesi hedefleniyor.