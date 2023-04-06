Dicle Üniversitesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremler ele alındı

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde iki oturumda gerçekleşen çalıştayda “Saha gözlemleri ve Kahramanmaraş depremleri”, “Uygulamadaki hatalar ve ne yapmalı?” adlı konular ele alındı.

Çalıştay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Oda Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Z. Fuat Toprak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Siraç Özerdem ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un açılış konuşmaları ile başladı.

Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı oturumlarda Purdue Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan İrfanoğlu, IYTE Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Dönmez, Canterbury Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Santiago Pujol sunum yaptı, saha gözlemlerini aktardı.

Bilim insanları, Diyarbakır'ın ve ülkenin genel deprem haritasını paylaştı, olası depremlerle ilgili bilgi verdi, binaların güçlendirilmesi konusunda veri paylaştı.