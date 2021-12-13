Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açıldı

Dicle Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi açılışı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın katılımıyla gerçekleşti. DÜ Başhekimlik konferans salonunda başlayan etkinlikte hastane tanıtım videosunun ardından açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tüp bebek merkezinin bölge için önemli bir hizmet olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, “Tüp bebek süreci özellikle anne için uzun bir süreç. Bunun şehirde ve bölgede insanın evine yakın bir merkezde olması çok önemli. Diyarbakır'dan bir ailenin diğer illere gidip tüp bebek merkezlerinde uygulamayı yapmasıyla kendi şehrinde bu uygulamayı yapması çok ciddi avantaj sağlayacak” dedi.

DÜ Rektör Mehmet Karakoç, tüp bebek merkezlerinin devlet kurumlarında açılışının öneminden bahsederek, özel sektörde alınan yüksek miktardaki ücretlere karşı suiistimali engellediğini de belirtti.

DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise bölgeye kazandırılan tüp bebek merkezinin eğitim ve sağlık açısından çok büyük önem sağladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından yeni tüp bebek merkezi kurdeleler kesilerek hasta kabulüne başlandı.