Dicle Üniversitesinin doğal afet odaklı projeleri kabul edildi

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesinin TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışmaları Acil Destek Programı'na sunduğu üç proje kabul edildi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Felat Dursun'un "Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin Etkilediği Bazı Tarihi Yapıların Hasar Tespiti" başlıklı projesi çerçevesinde, farklı üniversitelerdeki uzmanlardan oluşan proje ekibi ile birlikte yaşanan depremler sonrası Hatay, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır illerinde hasar gören ve yıkılan tarihi yapıların tespiti ve yıkım nedenleri konularında incelemeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada; Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Öncü'nün yapacağı saha çalışmalarının; Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Adıyaman illerindeki yapı stokunun değerlendirilmesi amacıyla yürütülmesinin hedeflenmekte olduğu, bu amaçla depremden etkilenen dört il için şehir merkezlerinde bulunan yığma ve betonarme binaların hasar durumlarının değerlendirileceği ve incelenen bölgelerdeki jeoteknik bulguların gözlemleneceği ifade edildi.

"Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç tarafından sunulan proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da kırsal yerleşim bölgelerinde yer alan geleneksel yapıların Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar durumlarının tespiti yapılacaktır" denilen açıklamada, "Bu proje çerçevesinde ayrıca bu illerde geleneksel yapı yoğunluğunun fazla olduğu kırsal yerleşimlerin depremler sonrası hasar durumlarının tespit edilmesi, yapılardaki hasar türlerinin belirlenmesi, depremler öncesi/sonrası durumlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda bu yapıların korunması için önerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. ‘TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışmaları Acil Destek Programı' dahilinde saha çalışması yapan öğretim üyelerimizin elde edecekleri bilimsel sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacak" ifadelerine yer verildi.