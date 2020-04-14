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Dicle Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.


Çinin Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı Dicle'de Vefa Sosyal Destek Grubunun ekibi vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Dicle Kaymakamlığı öncülüğünde çalışmalarına devam eden Vefa Sosyal Destek Grubunun yaya bilgilendirme ekibi, vatandaşlara maske ve eldiven dağıtarak gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri vatandaşların ateşlerini de ölçerken, bir caddede yayaların geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

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