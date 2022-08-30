Dicle'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama törenine Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Belediye Başkan Vekili Ferat Ay, Dicle Cumhuriyet Savcısı Nihal Temiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Sinan Bingöl, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, çok sayıda kurum amiri, birçok asker, polis, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Dicle Bozoba Ortaokulu'nda görevli Beden Eğitimi Öğretmen Kayhan Sert'in sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğinde, Atatürk büstüne kaymakamlık ve belediye çelenkleri bırakıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Korkmaz Ateş, günün anlam ve önemini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Törende Bozoba İlkokulu öğrencilerinden Zilan Altuncan, 'Bayrak' adlı şiiri; Alara Barlas ise '30 Ağustos' adlı günün anlam ve önemini belirten şiiri okudu. Tören sonrası Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, makam odasında tebrikleri kabul etti.