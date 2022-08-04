Dicle'de 47'nci kez kan bağışında bulunan vatandaşa plaket

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Türk Kızılay gönüllü vatandaşlardan kan toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlığı için mesai yapmaya devam ediyor.

Diyarbakır Kan Bağış Merkezi tarafından Dicle ilçesinde açılan stantlardan ihtiyaç duyan hastalar için gönüllü vatandaşlardan kan toplandı. Gerekli tıbbi malzeme ve sağlık personellerini içinde barındıran, 4 yatak kapasitesi kan bağışı aracına giden vatandaşlar, gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, kan bağışında bulunarak yürütülen kampanyaya destek verdi. Kaymakam Yurdagül, herkesi kan vermeye davet ettiğini belirterek, "Türk Kızılay, ülkemizde kan ihtiyacı duyan vatandaşların sağlığı için çalışıyor. Kan bağışı kampanyasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaymakam Yurdagül, 47'nci kez kan bağışında bulunan İskender Dayan'a ise Türk Kızılay tarafından verilen plaketi takdim etti.