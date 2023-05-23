İhlas Haber Ajansı

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Dicle'de 500 kişilik tekstil fabrikası ihalesi yapıldı

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, ilçede 500 kişinin çalışacağı tekstil atölyesinin ihalesinin yapıldığını söyledi.

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, ilçede 500 kişinin çalışacağı tekstil atölyesinin ihalesinin yapıldığını söyledi.


Dicle İlçesinde 500 kişiye istihdam olanağı sağlayacak olan tekstil atölyesi ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Kadir Yurdagül, “İlçemize bir müjde daha; 500 kişinin çalışacağı Dicle Tekstil atölye ihalesi yapılmıştır. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Vali Yardımcımız Abdullah Çiftçi, Diyarbakır YİKOB ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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