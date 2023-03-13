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Dicle'de ağaçlarda renk cümbüşü oluştu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde çok sayıda ağaç rengarenk çiçek açtı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çok sayıda ağaç rengarenk çiçek açtı.


Dicle'de çok sayıda ağaç rengarenk çiçek açtı. Filizlenen tomurcuklar, ağaç dallarında açan çiçekler renk cümbüşü oluştururken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Hava sıcaklığında yaşanan artışa rağmen bir yandan yağmur yağarken, diğer yandan ağaçlarda açan çiçekler ilçede bahar havasını yansıttı. Dallarındaki tomurcukları henüz filizlenmeyen diğer ağaçların da önümüzdeki günlerde çiçek açmasıyla, ilçedeki bahar havasına eşlik etmesi bekleniyor.

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