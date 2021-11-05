Dicle'de çiftçi ve muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine dair bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Dicle Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Mehmet Şahinoğlu, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisi Hıdır Şimşek, makine mühendisi Mehmet Fatih Doğan, çok sayıda muhtar ve çiftçi katıldı. Çiftçilerin yanlış işlem sonucunda olası mağduriyetler yaşamaması için tarıma dayalı tapu ve diğer işlemlerini doğru bilgilerle yapılması gerektiğini vurgulayan Dicle Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu, "Çiftçiler, doğru bilgilerle işlemlerini yapması gerekiyor. Desteklemeden yararlanmak isteyen her bir çiftçi, bir makine için başvurabilir. Bilgiler yanlış olmasın ki, sorun olmasın. Köylü ne ektiğini çok iyi biliyor. Hep beraber yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Çiftçileri destekle hakkında bilgilendiren ziraat mühendisi Hıdır Şimşek, "Destekleme başvuruları 17 Aralıkta bitiyor. Sıfır ile 43 bin lira arasındaki makinelere çiftçiler başvurduğunda, öncelik tanınıyor. Yüzde 50 hibe ile 300 bin liraya kadar makine desteği var" diye konuştu.