Dicle'de deprem sonrası tehlike oluşturan kaya parçası kırıldı

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde can kaybı yaşanmazken, ilçenin merkez Çelebi Mahallesi'ndeki birçok evin yukarısında bulunan ve risk oluşturan büyük kaya parçası kırıldı. Vatandaşlar kayanın kırılmasının ardından rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Dicle'deki büyük kaya taşı, yapılan çalışmalar sonucunda küçük parçalar halinde kırılarak risk etkisi ortadan kaldırıldı. Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, deprem sonrası can kaybının yaşanmadığı ilçede tehlike arz eden büyük kaya taşının kontrollü ve emniyetli bir şekilde kaldırılması için çalışma yaptıklarını söylemişti. Kaya taşı, olası bir şiddetli depremle veya zamanla kendiliğinden yuvarlanma riskiyle aşağısında bulunan evlerin ve söz konusu evlerde yaşayan vatandaşlar için tehlike arz ediyordu. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda büyük kaya parçası kırılarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Vatandaşlar kayanın kırılması ile rahatladıklarını dile getirdi.