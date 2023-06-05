Dicle'de eğitim gören kursiyerler çalışmalarını sergiledi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” Dicle İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen bir dizi etkinlik ve sergi açılışıyla kutlandı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren 1-7 Haziran tarihlerinde kutlanmaya başlanan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programı, Dicle HEM'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ömer Sabır, haftanın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Sabır konuşmasında, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; hayat boyu öğrenme Kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Haziran ayının ilk haftası; "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanmaktadır. Hayat boyu öğrenme; yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. Hayat boyu öğrenme haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi, amaçlıyoruz” dedi.

Dicle Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda, kurum kursiyerleri tarafından kaşık oyunları gösterisi yapıldı. Ayrıca, kurum eğiticilerince gerçekleştirilen kurs faaliyetlerinin tanıtım videosu sunuldu. Dicle Halk Eğitim Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Mehmet Yılmaz tarafından müzik dinletisi ve kurum kursiyerlerince vals dansı, oyun odası kursiyerlerince ateş böceği gösterileri yapıldı.

Daha sonra Dicle Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ve el emeği ürünlerin görücüye çıktığı serginin açılışı gerçekleşti.

Programı ve sergi açılışına Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Akile Erol, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, Dicle Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sabır, kursiyer ve davetliler katıldı.