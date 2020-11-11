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Dicle'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.


Dede Mahallesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinliğe, Dicle Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı. Dicle Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, öğrencilere fidan dikimi hakkında bilgiler verdi. Bayaroğulları, "Dicle Orman İşletme şefliği olarak, ilçeye bağlı Dede Mahallesi Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde 50 selvi, 150 adet değişik türlerde çam fidanını öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla toplu halde ektik" dedi.


Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Özen Tekin de "Milli Ağaçlandırma Bayramında okulumuzda fidan dikimi gerçekleşti. Bu bizim için bir bayram. Geleceğe bir nefes bırakılacağı için sevinçliyiz. Emeği geçenlere, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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