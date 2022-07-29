Dicle'de gıda işletmelerine denetim

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Gıda ve Yem Şube Müdürü Şahin Üstün, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, il ve ilçe müdürlüğü personellerinin katılımıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, “Dicle ilçesindeki lokanta, fırın, marketler de denetim yapıldı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıda ürünlerinin kontrolü, temizlik ve hijyen konuları dikkate alınmıştır. Dicle ilçemizde yaklaşık 200 işletme bu denetimlere tabii olur. Gıda kontrolörü olan personeller ayrıca okul sezonunda kantin ve yemek kontrollerini de yerinde gerçekleştirir” dedi.