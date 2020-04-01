İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dicle'de imamlar yaşlıları ziyaret edip gül dağıttı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine imamlar, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan yaşlıları ziyaret edip kendilerine gül verdi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine imamlar, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkmayan yaşlıları ziyaret edip kendilerine gül verdi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında tedbir amaçlı 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar için sokağa çıkma yasağı çıkmıştı. Dicle İlçe Müftülüğüne bağlı olarak görev yapan imamlar, hayata geçen uygulama sonucunda sağlıkları için evlerinde kalan yaşlı vatandaşları ziyaret edip, onlara gül dağıttı.


Konu hakkında bir açıklama yapan Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, Dicle Kaymakamlığının öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerine hizmet götürerek maddi manevi destek sağladıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.