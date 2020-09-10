Dicle'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Bağış Merkezi'nde çalışan Kan Bağış Kazanım Uzmanı Yunus Küçükkaya, Dicle ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Küçükkaya, “Pandemi sürecinde azalan kan bağış oranlarını arttırabilmek adına yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Kan ihtiyacı olan hastalarımızın mağduriyet yaşamaması adına, kan bağış oranlarını yeterli seviyeye çıkartmak zorundayız. Bölgenin kan ihtiyacını karşılamak için, Dicle'de bugün kan bağışı faaliyetini yürütmekteyiz. Pandemi sürecinden dolayı seri koşullarda kan bağışına uygun kan bağışları bir doktor, kan alan uzman personel, organizatör ve şoförle hizmet vermekteyiz. 4 yatak kapasiteli, sosyal mesafeye uygun dizayn edilmiş tırdan oluşan kan bağış aracımızla, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.