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Dicle'de korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için yapılan denetimler devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için yapılan denetimler devam ediyor.


İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yurt genelinde kapsamlı uygulanan korona virüs denetimleri Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Denetimde korona virüs tedbirlerinin önemine dikkat çekilirken, vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı.


Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, aşkla çalışanın yorulmayacağını belirterek, ilçede esnaf ve vatandaşlara maske dağıttıklarını söyledi.


Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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