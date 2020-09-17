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Dicle'de korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yurt genelinde kapsamlı uygulanan korona virüs denetimleri Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç öncülüğünde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, yurt genelinde kapsamlı uygulanan korona virüs denetimleri Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç öncülüğünde gerçekleşti.


Dicle'de 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi. Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, beraberindeki kurum amirleri ve çalışanlarla birlikte kentte korona virüs salgınının önlenmesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimine katıldı. Kaymakam Kılınç, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ulaşım araçları, lokanta, kafe, restoranlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, banka, kahvehane, kıraathane, internet kafe/salonları ve cadde ile sokaklar gibi birçok yaşam alanlarında pandemi denetimi gerçekleştirerek maske takmayanları uyardı. Denetimlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske de dağıtıldı.


Korona virüs salgınına karşı uyulması gereken kuralların önemine dikkat çeken Dicle Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, banka gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde de vatandaşlara sağlıkları için sosyal mesafeye uymaları gerektiğini hatırlattı.

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