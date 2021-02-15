Dicle'de Küçük Sanayi Sitesi yapılacak

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Küçük Sanayi Sitesinin yapılması için çalışmalara başlandı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Dicle'de Küçük Sanayi Sitesi kurulması yönünde oluşan talebin hayata geçirilmesi için, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler ve yazışmalar yapıldığını, DTSO bünyesinde toplantılar gerçekleştirildiğini söyledi. Dicle'de Küçük Sanayi Sitesinin yapılması için önemli çalışmaların yapıldığını belirten DTSO Başkanı Mehmet Kaya, “Dicle Küçük Sanayi Sitesinin yapımı için ilçede bulunan işletmeler gezilmiş, Dicle Belediye Başkanı Sayın Felat Aygören ve Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül ile görüşülmüştür. Dicle ilçesinde faaliyette olan küçük işletmelerin mevcut durumlarını, büyüme eğilimlerini ve Dicle ilçesinde kurulması planlanan sanayi sitesine ihtiyaç olup olmadığını ve ihtiyaç olması durumunda da ortalama taleplerin belirlenmesine yönelik odamız tarafından anketler düzenlenmiştir. İşletmeler tarafından bir an önce küçük sanayi sitesinin hayata geçirilmesi gerektiği belirtilmiş, Dicle Küçük Sanayi Sitesi kurulması yönünde ciddi bir talep oluşmuştur” dedi.

“Dicle Küçük Sanayi Sitesi kurulması noktasında yapı kooperatifi kuruldu”

Dicle Küçük Sanayi Sitesinin yapım için çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüleceğini aktaran Kaya, “Dicle Küçük Sanayi Sitesi'nin kurulması noktasında yapı kooperatifi kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Odamız ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlikte yapılan anketlerin bir analiz raporu çıkarılmıştır. Gelinen aşamada zemin etüdünün gerçekleştirilmesi ve akabinde üyeliklerin tamamlanması çalışmaları yapılacaktır. Kurulacak sanayi sitesi karma olacağından firma talepleri ve sınıflandırılmaları yapılacaktır. Bahsi geçen çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Dicle ilçemize önemli katkılar sağlayacak olan bu çalışma için bizler de daha önceki tecrübelerimizden hareketle hataya mahal vermeden adım adım ilerleme gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettik. Kurulacak Küçük Sanayi Sitesi ilçenin ekonomisine canlılık getirecek ve önemli bir katma değer sağlayacaktır. Ayrıca istihdama da önemli bir katkısı olacaktır. Taleplerin halen toplandığını belirtmekte fayda görüyorum. Hem mevcut halı hazırda işletmeleri olan firmalar, hem de yeni yatırımda bulunmak isteyen girişimcilerimiz talepte bulunabilirler. Talepte bulunmak için odamız ile irtibata geçildiğinde detaylı bilgi paylaşımı yapılarak talepler alınacaktır” diye konuştu.