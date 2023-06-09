Dicle'de Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri karnelerini aldı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 kursta Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 4 – 6 yaş grubundaki 48 öğrenci ve 4 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplamda 52 öğrenci mezun oldu.

Dicle İlçe Müftüsü Zeyd Akın, beraberindeki vaiz Mehmet Şirin Güzel ve İmam Mehmet Emin Ökmen ile birlikte kursları tek tek gezerek mezun olan öğrencileri ziyaret etti. Akın, Kur'an-ı Kerim kursunda mezun olan öğrencilere karnelerini verip hediye dağıttı.

4-6 yaş grubu Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrencileri tebrik eden Akın, bu yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitimin genelde Türkiye'de, özelde ise Dicle ilçesinde çocuklardaki değerler eğitiminde önemli bir yer edindiğini ifade etti. Akın, “Hem Rabbimiz Allah, hem de peygamberimiz ile ilgili eğlenceli bir yöntemle eğitim alan öğrenciler, ailesine ve toplumuna faydalı ve saygılı bir birey olarak yetişmektedir” dedi.