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Dicle'de Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilere hediye

Diyarbakır’ın Dicle İlçesine bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesinde, imam hatip Muhammed Emin Güzey’den ders alan 50 öğrenci, Kur’an-ı Kerim’e geçti.

Diyarbakır'ın Dicle İlçesine bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesinde, imam hatip Muhammed Emin Güzey'den ders alan 50 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'e geçti. İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan Peygamber Efendimizin Hayatı kitabını hediye etti.


Yeşilsırt Mahallesinde ikamet eden 50 öğrenciler, imam hatip Emin Güzey'den ders aldı. Ders alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim'e geçti. Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın öğrencileri ziyaret ederek, onlara Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan "Peygamber Efendimizin Hayatı kitabını hediye etti. Kur'an-ı Kerime geçen öğrencilerle bir araya gelen Dicle İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın, öğrencilerle sohbet edip, sevinçlerini paylaştı. Akın, "Hz. Muhammed'in (sav) 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğreteninizdir' öğretisini şiar edinen Dicle Yeşilsırt Mahallesi imam hatibimiz Muhammed Emin Güzey hafta içi her gün 14.00-17.00 saatleri arası öğrencilere İslam'ı anlatıp ders vermektedir. Büyük bir özveriyle çalışan din görevlimizin uzun bir aradan sonra yaklaşık 50 öğrencisi Kur'an-ı Kerime geçti. Temiz yüreklerine Kelamullah'ı nakşeden siz geleceğimiz teminatı gençlerle gurur duyuyorum" dedi.


Hediyelerini alan öğrenciler, Akın'a teşekkür etti.

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