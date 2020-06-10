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Dicle'de LGS öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, şube müdürleri, okul müdürleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı. Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Ensari, toplantıda sınavda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geçerli olacak olan kuralları hatırlatırken, öğrenciler sınava alınırken ve sınav esnasında yapılacak uygulamalar hakkında bilgiler paylaşıldı.


Toplantı ile ilgili konuşan Ensari, "Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 20 kişilik sınıflarda sınava alınacak. Biz sınav komisyonu olarak sınav ortamlarının temizlik ve diğer kurallara uygun olup olmadığına bakıyoruz. Sınavda herhangi olası bir olumsuz durumun yaşanmaması için okul müdürleri, yedek görevliler güvenlik güçlerimizle birlikte işbirliği içinde olacak. Sınav 09.30 ve 11.30'da başlamak üzere 2 oturumdan oluşuyor. Öğrenci velileri, sınav boyunca okul bahçelerinde alınmayacak. Sınavda görev alan öğretmenlerin de sınav boyunca yanında telefon bulundurmamaları gerekiyor. Salon görevlileri en geç saat 08.30'da görevli oldukları okulda olmaları gerekiyor. Rehber öğretmenlerimiz okul bahçelerinde olacak. İlçe Milli Eğitim tarafından okullara maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı" dedi.

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