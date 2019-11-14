İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dicle'de LGS'ye hazırlanan 500 öğrenciye kitap desteği

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 500 öğrenciye seminer ve kitap desteği verildi.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 500 öğrenciye seminer ve kitap desteği verildi.


İlçe kapalı spor salonunda verilen seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Özyurt, Eğitim Bir-Sen Dicle temsilcisi Mehmet Yasin Kaş ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.


Burada konuşan Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Dicle'nin çocuklarının zeki olduğunu ama zeki olmanın yeterli olmadığını söyledi. Ensari, “Ders çalışmak da gerekir. Kaymakamımız gece geç saatlerde beni arayıp, ‘Biz Dicleli çocuklar için ne yapabiliriz' diyor. Hep birlikte çalışarak ilçemizi daha ileri seviyelere çıkartabiliriz” dedi.


Seminerde LGS'ye hazırlanan öğrencilere seslenen rehber öğretmeni Sedat Kurşunlukaya ise, sınav başarısı için tavsiyelerde bulundu.


Seminerden sonra LGS'ye hazırlanan 500 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.