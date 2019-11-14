Dicle'de LGS'ye hazırlanan 500 öğrenciye kitap desteği

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 500 öğrenciye seminer ve kitap desteği verildi.

İlçe kapalı spor salonunda verilen seminere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Özyurt, Eğitim Bir-Sen Dicle temsilcisi Mehmet Yasin Kaş ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Burada konuşan Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Dicle'nin çocuklarının zeki olduğunu ama zeki olmanın yeterli olmadığını söyledi. Ensari, “Ders çalışmak da gerekir. Kaymakamımız gece geç saatlerde beni arayıp, ‘Biz Dicleli çocuklar için ne yapabiliriz' diyor. Hep birlikte çalışarak ilçemizi daha ileri seviyelere çıkartabiliriz” dedi.

Seminerde LGS'ye hazırlanan öğrencilere seslenen rehber öğretmeni Sedat Kurşunlukaya ise, sınav başarısı için tavsiyelerde bulundu.

Seminerden sonra LGS'ye hazırlanan 500 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı.