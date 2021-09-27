Dicle'de öğrenciler okul bahçesinde kurulan stantta korona virüs aşı oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Necati Ceylan Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde kurulan stantta sağlık ekipleri tarafından korona virüs aşısı oldu.

Dicle'de İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen örnek uygulamada, aşı olmak isteyen ve bunun için velilerinin onayını alan lise öğrencileri, tercihlerine göre Sinovac ya da Biontech aşıları oldu. Dicle Necati Ceylan Anadolu Lisesinde kurulan stantta şartları taşıyan öğrenciler, kendi ve toplum sağlığı için bir bir aşı oldu. Uygulama esnasında Dicle İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Dicle İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cihan Kızılbağ, Necati Ceylan Anadolu Lisesi Müdürü Zülküf Söker, Dicle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Şükrü Çoşkun birçok öğretmen ve çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

Örnek uygulamanın farkındalık açısından çok önemli olduğunu belirten Dicle İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cihan Kızılbağ, "Aşı etkinliğinin 17 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşmesi, farkındalık açısından çok önemlidir. Aşı olan kişi sayısının artması, toplum sağlığının lehine olacaktır. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Okulun bahçesinde kurulan stantta aşı olan Necati Ceylan Lisesi 9/E sınıfı öğrencisin 14 yaşındaki Ümit Şahin, ilk doz korona virüs aşısı oldu. Sağlık ekipleri tarafından Biontech aşısı olan Şahin, "Korona virüs aşısına karşı olanlar, aşı olsunlar ki, bu hastalık ülkemizden gitsin" diye konuştu.

Bu tarz uygulamalarda korona virüs aşısı olmak isteyen 18 yaş altı öğrencilerin, daha önce e devlet veya e nabız uygulaması üzerinden veli iznini almaları gerektiği öğrenildi.