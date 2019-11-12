Dicle'de öğrencilere ücretsiz gitar ve bağlama kursu

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi'nin katkılarıyla açılan kursta, öğrencilere yönelik ücretsiz bağlama ve gitar kursu veriliyor.

Dicle'de çeşitli yaş grubundaki öğrencilere yönelik bağlama ve gitar kursu açıldı. Öğrencilerin ücretsiz yararlandığı kursta ders veren müzik öğretmeni Fırat Yılmaz, ilçesindeki öğrencilere bir nebze de olsa katkı sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yılmaz, “İlçemizdeki insanların müzikle tanışıp, öğrencilerimin müzik alanındaki yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için çalışıyoruz. Bağlama kursunda 10 öğrencim var. Gitarda ise 12 öğrencim var. Enstrümanlarımızı Dicle Kaymakamlığına bağlı olan Aile Destek Merkezi yöneticilerine karşılıyor. Ben ve diğer eğitmen Hocamla birlikte, Dicle'de müzik alanındaki yetenekleri keşfedip eğitmeye devam edeceğiz. Kayıt yaptırmak isteyenler, Halk Eğitim Merkezi'ne ücretsiz olarak başvurup kurslara katılım sağlayabilirler. İleride imkanlar dahilinde piyano derslerini vermek istiyoruz. Öğrencilerimizin boş vakitlerini bağlama ve gitar çalarak değerlendirmeleri, bir müzik öğretmeni olarak beni çok memnun ediyor. Çünkü amaç, müziği sadece bir akademik olarak öğrenmek değildir. Öğrencilerimiz, bunu bir kültür haline getirip, ileride hangi meslek gurubunda yer alırlarsa alsınlar, bu kültürü çocuklarına, yakın çevrelerine aktarmaları söz konusudur” dedi.