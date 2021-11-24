Dicle'de öğretmenler günü kutlandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen kutlama programında, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okunup, Dicle Hükümet Konağı bahçesindeki tören alanına İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari tarafından çelenk bırakıldı. Programa Dicle Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, diğer birçok kamu kurum amirleri, çok sayıda okul müdürü, öğretmen ile öğrenci katıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, Dicle Halk Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen bir dizi etkinliklerle devam etti. Fatih İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Gizem Ağlamış'ın sunduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, “Biliyorsunuz ki öğretmenlik, bütün mesleklerin en kutsalıdır. İlk öğrenen Hz. Adem, O'na ilk öğreten yüce Rabbimizdir. Bugünlere bağımsız, güçlü, özgür büyük Türkiye olarak gelmemizi sağlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bizi unutmamasından, bizi önemsemesinden dolayı kendisine de sonsuz minnettarlığımızı da burada hepinizin huzurunda bildiriyorum. Biz öğretmenliği bir iş olarak görmüyoruz, bir hayat olarak görüyoruz. Ve biz okulu ondan dolayı önemsiyoruz. Okulun da kökeninde bilgiyi almak, özümsemek, okumaktan geldiğini biliyoruz. Öğretmen yol gösterendir. Öğretmen yıldızdır, kutup yıldızı gibidir. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu gerçekten özümsememiz lazım ve bunu bu şekilde kavramamız lazım. Arkadaşlar, öğretmen güneş gibidir. Öğretmen peygamber mesleğidir. Öğretmen medeniyeti bize taşıyan ışıklardır. Öğretmenler medeniyetin özüdür. Öğretmenler bizi karanlıktan aydınlığa çıkaran güçtür” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından birçok öğrenci tarafından öğretmenler gününe dair şiirler okundu. Fatih Ortaokulu tarafından hazırlan sinevizyon gösterisi yapıldı. Daha sonra Necati Ceylan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri sahnelendi. Programda ayrıca Fatih Ortaokulu öğrencilerinin koro çalışması sahnelendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında, mesleğe yeni başlayan öğretmenler, Gelincik İlkokulu Müdürü Ahmet Yılmaz eşliğinde, mesleğe giriş yemini etti. Program sonunda öğretmenlere gül dağıtıldı.