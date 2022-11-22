Dicle'de okul sporları kros yarışmasında öğrenciler kıyasıya mücadele etti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2022-2023 eğitim-öğretim yılı okul sporlar kros yarışmaları faaliyet programı çerçevesinde koşu yarışması düzenlendi.

Yıldız genç ve erkekler ile genç kız ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmada, birçok öğrenci dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen koşu yarışması, Dicle - Hani yolunda yapıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı maraton, Dicle Üçyol mevkiine yakın bir noktada, büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Yarışma sonunda Bozoba Ortaokulu Yıldızlar erkek kategorisinde 1'inci olurken, Arı İmam Hatip Ortaokulu ise Yıldızlar kız kategorisinde 1'inci oldu. Yıldızlar erkek kategorisinde yarışan Bozoba Ortaokulu öğrencilerinden Elyesa Güneş 1'inci, Hasan Basut 2'nci, Berşan Basut 3'üncü ve Emrullah Altuncan 4'üncü oldu.

Öğrencileri ve okulu Yıldızlar erkek kategorisinde 1'inci olan Bozoba Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Kayhan Sert, “Bugün Dicle'de kros koşusu var. Katılım güzeldi. Bozoba Ortaokulu öğrencilerim Yıldızlar erkek kategorisinde 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Onları tebrik ediyorum. 7 Aralık'ta Diyarbakır'da inşallah ilk üçe girip ilçemizi en iyi şekilde bölgemizde temsil etmek istiyoruz” dedi.

Yarışma sonrası öğrenci ve öğretmenlerin de katılımı ile anı fotoğrafı çekildi.