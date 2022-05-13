Dicle'de okullara yemek çıkaran firma ve kantinlere hijyen eğitimi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde okullara yemek çıkaran firma ve okul kantinlerine hijyen eğitimi verildi.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğünce verilen hijyen eğitiminde, gıda güvenilirliği ve hijyen şartları anlatıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitimde okula yemek çıkaran firma temsilcilerine ve okul kantinlerini işletenlerine, bulaşıcı hastalıklar ile gıda zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitime Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Ziraat Mühendisleri, okullara yemek çıkaran firma temsilcileri, okul kantinlerini işletenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan konunun uzmanı personeller katıldı.