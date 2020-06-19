Dicle'de 'online' karne heyecanı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye'de uzaktan yapılan eğitim öğretim bugün sona erdi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde de öğrenciler e-okul üzerinden karnelerini gördü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim bugün sona erdi. Eğitim öğretim yılının sonunda öğrenciler kağıt karne yerine e-okuldan notlarını öğrendi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eğitim Bir-Sen Dicle temsilcisi Mehmet Yasin Kaş, pandemi sürecinin yaşanmasından dolayı karnelerin yüz yüze verilmeyişinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kaş, "Pandemi döneminde okul öğretmenlerimizle birlikte yapmış olduğumuz görüşmelerde, öğretmenlerimizin tümünün öğrencilerini özlediğine şahit olduk. Eğitim Bilişim Ağı sistemi üzerinde öğretmenlerimiz, 31 Mart 2020 tarihinden eğitim - öğretimin son haftasına kadar öğrencilerimizle birlikte eğitim ve öğretimi aksatmadan çalışmalarına devam etti. Korona virüs sürecinde öğrencilerimizin eğitim ve öğretimini aksatmadan özverili bir şekilde çalışan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz e-okul sistemi üzerinden takdir ve teşekkür belgelerine erişebilmektedirler. Öğrencilerimizin güzel, sağlıklı, üretken ve unutulmaz anılar biriktirecekleri bir tatil geçirmelerini, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak LGS'ye girecek olan tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyoruz" dedi.