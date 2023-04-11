Dicle'de sağanak yağış etkili oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağıştan birçok vatandaş memnun olduklarını söyledi. Nisan ayında etkili olan yağışla birlikte, su ihtiyacı duyan ekinler suyla buluştu. İlçede trafik içinde seyir halinde olan birçok sürücü, yağışın etkisiyle araçları dikkatli kullandıkları görüldü.

Birkaç saat ilçede etkisini gösteren sağanak yağış, öğleden sonra yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı.