Dicle'de sağlıkçılar, hareketin önemine dikkat çekmek için yürüdü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sağlıkçılar, “Sağlık İçin Hareket Et Günü” çerçevesinde sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüdü.

Dicle Üçyol mevkiinde başlayan 'sağlık için hareket' yürüyüşü, saat kulesinde son buldu. Sağlıklı hayat için hareket etmenin öneminin vurgulandığı yürüyüşe Dicle Devlet Hastanesi müdürü, yardımcısı, personelleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte üzerinde, “Astımınızla sağlıklı yaşayabilirsiniz, Sağlık İçin Hareket Et Günü, yeterli ve dengeli beslenme sağlığın teminatıdır” gibi ifadelerin yer aldığı dövizlerle de, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi için, fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak, hayatın her alanında ve her yerde (okul, ev, iş yeri) fiziksel aktif birey sayısını arttırarak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs'ı “Sağlık İçin Hareket Et Günü” olarak belirlemişti.