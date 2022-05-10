Dicle'de sağlıkçılar, toplum sağlığı için yürüdü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Günü' dolayısıyla sağlıkçılar tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.

Toplum sağlığına ve günün anlam ile önemine dikkat çekmek için yapılan yürüyüşe Dicle Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Sedat Özkul, Hastane Müdürü Zeki Beyazıt, Müdür Yardımcısı Veda Güneş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Devlet Hastanesinde çalışan birçok sağlık personeli katıldı. Dicle İlçe Devlet Hastanesinden saat kulesine kadar yapılan anlamlı yürüyüş sonrası günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dicle Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul, “Bugün 10 Mayıs sağlıkta farkındalık günü, hareket günü. Amacımız burada ilçemizde bir farkındalık oluşturmaktır. Harekete eden vücut, sağlıklı vücuttur. Bu anlamda gerçekten istiyoruz ki kendi ilçemiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, tüm personele daha sağlıklı olması için günlük hayatta da çok abartılı olmaksızın basit yürüyüşle bunu sağlıklı bir yöntemle geçirdik. Bu anlamda bu etkinliği yaptık. Etkinliğe katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.

Yürüyüş, sağlıkçılar tarafından yapılan alkışlarla son buldu.