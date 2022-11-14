Dicle'de sağlıkçılardan sağlıklı yaşam yürüyüşü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 14 Kasım Diyabet Günü ve 16 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla, toplumda farkındalık oluşturmak için sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Sağlıkçılar, ellerindeki “KOAHı tanıyın hayat sizden uzaklaşmasın. Engelleri aşmak için bir adım da siz atın. Sağlığınızın kıymetini bilin. Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" ifadelerinin yazıldığı döviz ve pankartlarla toplum sağlını için yürüdü. Dicle İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü”, Hani Yolu Caddesi ile Ergani Caddesi'nin kesişti nokta olan üç yol mevkiinden başlayıp saat kulesini kadar yapıldı. Yürüyüşe Dicle İlçe Sağlık Müdürü Doktor Musab Güner, Dicle Devlet Hastanesi Müdürü Zeki Beyazıt, çok sayıda sağlık personeli ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.