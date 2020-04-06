Dicle'de semt pazarlarında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeyle semt pazarı girişinde vatandaşlara ücretsiz olarak maske ve eldiven dağıttı.

Dicle'de zabıta ekipleri, semt pazarlarını kontrol altına alarak, vatandaşların sağlığı için maske ve eldivensiz girişlere izin vermedi. Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü ve Temizlik İşleri Müdür Vekili İskender Dayan ile zabıta ekipleri tarafından semt pazarında vatandaş ile esnafa ücretsiz maske ve eldiven dağılırken, korona virüse karşı alınan kurallar ile tedbirler de hatırlatıldı.

Zabıta ekipleri ilçe genelindeki marketlerde ise denetim gerçekleştirdi.