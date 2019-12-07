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Dicle'de yoksul çocukların giydirilmesi için kampanya başlatıldı

Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlı tarafından yoksul çocukların giydirilmesi için kampanya başlatıldı.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamlı tarafından yoksul çocukların giydirilmesi için kampanya başlatıldı.


Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, kaymakamlık tarafından başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü'nce yürütülen kampanya kapsamında bin 300 yoksul öğrencinin giydirileceğini söyledi.


Kampanya broşüründe yer alan bilgiye göre, 1 bot ve 1 montun fiyatının 90 lira, bot, mont, kazak ve pantolondan oluşan 4'lü paketin fiyatının ise 170 lira olduğu belirtildi. Kampanya kapsamında bağışta bulunup, destek vermek isteyen yardımseverlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile irtibata geçebileceği kaydedilirken kampanyanın 31 Aralık 2019'a kadar süreceği ifade edildi.

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