İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dicleli öğrencilerin zorlu BESYO hazırlığı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu (BESYO) kazanmak için sınava hazırlanan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu (BESYO) kazanmak için sınava hazırlanan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor.


Dicle'de BESYO'ya yetenek sınavına hazırlanmak isteyen öğrenciler, beden eğitim öğretmeni Rıdvan Durmaz öncülüğünde çalışmalarını sürdürüyor. 9'u kız 30 öğrenci yaklaşık 1 buçuk ay sürecek zorlu eğitimlerinin ardından yetenek sınavına girecek. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Durmaz, eğitimlerin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda devam ettiğini söyledi. Durmaz, öğrencilerinin başarılı olmaları için var güçleri ile haftanın her günü çalıştıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.